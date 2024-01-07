«Это именно то, что им нужно». Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Саа — о 36-летнем Бензема

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что команде не помешал бы переход нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«Бензема изменил бы атаку «Манчестер Юнайтед», а это именно то, что нужно команде. Он забивал бы голы и гарантировал лучшую командную игру», — приводит слова Саа AS.

36-летний Бензема перешёл в саудовскую команду летом 2023 года на правах свободного агента. В 20 матчах за «Аль-Иттихад» на счету французского бомбардира 12 голов и пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

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С 2009 по 2023 год Бензема выступал за мадридский «Реал», а до этого представлял «Лион», воспитанником которого и является. В 2022 году француз стал обладателем «Золотого мяча».

Улучшить свои показатели в «Аль-Иттихаде» Бензема сможет лишь в феврале, когда возобновится чемпионат Саудовской Аравии.