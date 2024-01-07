Сёмин: интрига в РПЛ связана с тем, что уступает «Зенит», до этого такое было в 2018 году

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно интриги в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Каждый сезон РПЛ интересный, но в этом интрига большая. Это связано с тем, что уступает «Зенит». До этого он не уходил с большим отрывом на зимнюю паузу только в 2018 году, когда уступал «Локомотиву». Конечно, дальше будет очень интересно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. Санкт-петербургский «Зенит» расположился на второй строчке с 36 баллами.

В сезоне-2017/2018 «Локомотив» стал лидером чемпионата в 14-м туре, сместив «Зенит» на второе место, и остался на первой строчке до конца того розыгрыша РПЛ.