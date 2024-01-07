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Новичок «Баварии» Сарагоса: мне нелегко из-за того, что я пережил в последний месяц

Новичок «Баварии» Сарагоса: мне нелегко из-за того, что я пережил в последний месяц
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Новоиспечённый футболист «Баварии» Брайан Сарагоса, который до конца нынешнего сезона будет выступать в составе испанской «Гранады», рассказал о трудностях, которые произошли в его жизни за последний месяц.

«Мы, футболисты, всего лишь люди. В свои 22 года мне нелегко перенести всё, что я пережил за последний месяц: сначала был вызов в сборную, затем подписание контракта с одним из крупнейших клубов Европы и мира. Надеюсь, что люди в «Гранаде» понимают это. Со своей стороны могу сказать, что я полностью предан делу для того, чтобы мы достигли нашей цели», — приводит слова Сарагосы Bild.

Напомним, с лета 2022 года Сарагоса является футболистом «Гранады». Несмотря на то что в минувшем декабре испанец подписал контракт с «Баварией», клубы договорились, что игрок присоединится к мюнхенцам только грядущим летом.

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