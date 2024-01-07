Алдонин: восьмое место — мини-трагедия для ЦСКА, нужно усиление в каждую линию

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно результатов московского клуба после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Восьмое место — мини-трагедия для ЦСКА. Если говорить про качественных игроков, то армейцам нужно усилить каждую линию. Много травмированных футболистов, а задачу на сезон никто не снимал. Приходится ротировать состав, но замены не усиливают игру, а наоборот», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первой встрече после возвращения чемпионата с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало в 16:00 мск.