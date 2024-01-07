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Алдонин: восьмое место — мини-трагедия для ЦСКА, нужно усиление в каждую линию

Алдонин: восьмое место — мини-трагедия для ЦСКА, нужно усиление в каждую линию
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно результатов московского клуба после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Восьмое место — мини-трагедия для ЦСКА. Если говорить про качественных игроков, то армейцам нужно усилить каждую линию. Много травмированных футболистов, а задачу на сезон никто не снимал. Приходится ротировать состав, но замены не усиливают игру, а наоборот», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первой встрече после возвращения чемпионата с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало в 16:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица РПЛ
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