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Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о полуфинале с «Челси»

Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о полуфинале с «Челси»
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Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от полуфинального матча с лондонским «Челси». Он пройдёт в рамках Кубка английской лиги. Вчера, 6 января, «Мидлсбро» уступил бирмингемской «Астон Вилле» в рамках 1/32 финала Кубка Англии — 0:1.

«Матч с «Челси» особенный, немного иная возможность [чем вчера]. Во вторник будут совсем другие ощущения. И парни будут с нетерпением ждать этого матча. Нас ждёт огромное испытание в матче против потрясающей команды с невероятными футболистами. Но мы с достоинством подойдём к нему. Мы заслужили место в полуфинале. Так что нужно быть готовыми выиграть», — сказал Каррик в эфире BBC Sport.

9 января «Мидлсбро» на своём поле примет «Челси». Финалист будет определён по результатам двух встреч.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
09 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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