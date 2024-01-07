Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о полуфинале с «Челси»

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от полуфинального матча с лондонским «Челси». Он пройдёт в рамках Кубка английской лиги. Вчера, 6 января, «Мидлсбро» уступил бирмингемской «Астон Вилле» в рамках 1/32 финала Кубка Англии — 0:1.

«Матч с «Челси» особенный, немного иная возможность [чем вчера]. Во вторник будут совсем другие ощущения. И парни будут с нетерпением ждать этого матча. Нас ждёт огромное испытание в матче против потрясающей команды с невероятными футболистами. Но мы с достоинством подойдём к нему. Мы заслужили место в полуфинале. Так что нужно быть готовыми выиграть», — сказал Каррик в эфире BBC Sport.

9 января «Мидлсбро» на своём поле примет «Челси». Финалист будет определён по результатам двух встреч.