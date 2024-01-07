Ольга Смородская: надеюсь на возвращение России в еврокубки в 2024 году

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила надежду на то, что в нынешнем году российские клубы вновь начнут принимать участие в еврокубковых матчах, а также ответила на вопрос о самом запоминающимся событии минувшего года.

«Очень трудно ответить на вопрос о самом запоминающимся событии в 2023 году, потому что всё смазалось, так как всё было посвящено вопросу допустят нас или нет до соревнований. Хоть кого-нибудь.

Наше возвращение в еврокубки в 2024 году? Надеюсь на это. Если всё закончится, то, конечно, допустят», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.