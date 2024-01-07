Игрок «Реала» Родриго показал, как он спасался от холода в перерыве матча Кубка Испании

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс выложил в свою социальную сеть фотографию, на которой он в перерыве минувшего матча 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1) греет ноги, оперевшись на батарею, находящуюся в раздевалке.

«Сегодня было холодно, поэтому ноги на обогревателе в перерыве матча», — написал Родриго в своей социальной сети.

Фото: Социальная сеть Родриго

Напомним, Родриго отметился голом в этой встрече, который он забил на 90+1-й минуте. Помимо бразильца, ворота соперника также поразили нападающий Хоселу и полузащитник Браим Диас. На 90+3-й минуте игры защитник «Королевского клуба» Начо Фернандес забил гол в свои ворота.

В нынешнем сезоне 22-летний вингер принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами.