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Игрок «Реала» Родриго показал, как он спасался от холода в перерыве матча Кубка Испании

Игрок «Реала» Родриго показал, как он спасался от холода в перерыве матча Кубка Испании
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Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс выложил в свою социальную сеть фотографию, на которой он в перерыве минувшего матча 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1) греет ноги, оперевшись на батарею, находящуюся в раздевалке.

«Сегодня было холодно, поэтому ноги на обогревателе в перерыве матча», — написал Родриго в своей социальной сети.

Фото: Социальная сеть Родриго

Напомним, Родриго отметился голом в этой встрече, который он забил на 90+1-й минуте. Помимо бразильца, ворота соперника также поразили нападающий Хоселу и полузащитник Браим Диас. На 90+3-й минуте игры защитник «Королевского клуба» Начо Фернандес забил гол в свои ворота.

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 54'     0:2 Диас – 55'     0:3 Родриго – 90+1'     1:3 Фернандес – 90+3'    

В нынешнем сезоне 22-летний вингер принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами.

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