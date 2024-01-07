В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лукаса Веры в клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность того, что хавбек Лукас Вера покинет оренбургский клуб нынешней зимой.

«Если в ближайшие дни никакой конкретики не будет, то Вера начинает подготовку к сезону с «Оренбургом». Сложно сказать, насколько велика вероятность его ухода этой зимой, потому что это зависит не от нас. Есть варианты в работе, но ничего конкретного нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Вера был близок к переходу в московский «Локомотив», однако, как сообщил Андреев, этот трансфер сорвался по причине того, что возникли трудности с платежами.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.