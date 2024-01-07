Переход Дайера в «Баварию» зависит от мюнхенцев, игрок хочет присоединиться к команде

Трансфер английского защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера в «Баварию» теперь зависит от немецкого клуба. Футболист хочет стать частью мюнхенской команды. Условия контракта согласованы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что трудовое соглашение 29-летнего футболиста с клубом будет рассчитано до 2025 года. Стоимость трансфера Дайера составит менее € 5 млн.

Напомним, Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.