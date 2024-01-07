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Араухо отказался от предложения «Барселоны» продлить контракт на улучшенных условиях

Араухо отказался от предложения «Барселоны» продлить контракт на улучшенных условиях
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отклонил предложение руководства каталонского клуба пролонгировать своё трудовое соглашение с сине-гранатовыми на улучшенных условиях. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на то что действующий контракт уругвайца рассчитан до лета 2026 года, боссы «Барселоны» приняли решение предложить игроку новое трудовое соглашение на фоне активного интереса к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии».

Подчёркивается, что Араухо и его окружение определились, что не будут обсуждать продление контракта до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» не продаст защитника в «Баварию» даже при условии, если мюнхенцы предложат каталонскому клубу € 80 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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