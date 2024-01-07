«Готовы тратить снова и снова». Спортдиректор Баварии — о потенциальных трансферах клуба

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, может ли в ближайшем будущем мюнхенский клуб потратить такое же большое количество денежных средств на трансферы, какое он потратил на покупку нападающего Гарри Кейна минувшим летом.

«Я считаю, что Гарри Кейн доказал, что он стоит каждого потраченного на него пенни. Если всё совпадёт, если все будут уверены в том, что трансфер многое даст команде, то вполне возможно, что покупки такого масштаба будут повторяться снова и снова. Однако, если трансферы не оправдают себя, мы обязательно подвергнемся критике», — приводит слова Фройнда DAZN.

Напомним, после перехода Кейна в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом в СМИ появлялась информация, что мюнхенский клуб приобрёл 30-летнего нападающего за сумму более чем в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и восьмью результативными передачами.