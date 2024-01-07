Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Андрей Кобелев назвал главных претендентов на вылет из РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, какие команды Российской Премьер-Лиги будут бороться за выживание.

«Главные претенденты на вылет? В «Сочи» новый тренер. Первый вопрос — кого он оставит в команде и кого клуб будет брать. Если «Сочи» будет продолжать играть тем же составом, то могут в зону переходных матчей залезть.

В принципе, уже определились несколько команд, которые будут бороться за выживание: «Сочи», «Оренбург», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Это пять команд, которые и будут вести борьбу в этой зоне таблицы. Но сезон длинный, 12 туров — это ещё 36 очков. Но вот эти команды в первую очередь претендуют на вылет», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Кобелев: первая часть сезона даёт надежду, что он не закончится за пять туров до финиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android