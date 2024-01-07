Андрей Кобелев назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, какие команды Российской Премьер-Лиги будут бороться за выживание.

«Главные претенденты на вылет? В «Сочи» новый тренер. Первый вопрос — кого он оставит в команде и кого клуб будет брать. Если «Сочи» будет продолжать играть тем же составом, то могут в зону переходных матчей залезть.

В принципе, уже определились несколько команд, которые будут бороться за выживание: «Сочи», «Оренбург», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Это пять команд, которые и будут вести борьбу в этой зоне таблицы. Но сезон длинный, 12 туров — это ещё 36 очков. Но вот эти команды в первую очередь претендуют на вылет», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.