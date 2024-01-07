В ЦСКА опровергли интерес к бывшему игроку «Спартака» Урунову

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что красно-синие интересуется бывшим полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым.

«Нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, по ранее появившимся сведениям, возможными командами для подписания контракта с футболистом являются клубы из Саудовской Аравии, Катара, Европы.

Урунов являлся игроком «Спартака» в период с 2020 по 2022 год. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. На текущий момент 23-летний полузащитник находится без клуба. Последней командой, за которую выступал Урунов, стал узбекский «Навбахор». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.