«Челси» намерен приобрести центрального защитника «Атлетика»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке 23-летнего центрального защитника «Атлетика» Бильбао Айтора Паредеса. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «синие» намерены усилить свою защитную линию, с которой есть проблемы из-за травм защитников Уэсли Фофана и Трево Чалобы. Скауты лондонского клуба наблюдали за выступлениями Айтора на протяжении нескольких матчей.

Подчёркивается, что «Челси» обратился к руководству «Атлетика» для того, чтобы оно назначило цену за испанского футболиста, однако боссы баскского клуба на текущий момент не спешат делать этого.

Напомним, в нынешнем сезоне Айтор принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.