Нюбель откажется от продления контракта с «Баварией», если Нойер останется в команде

Голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель, выступающий за эту команду на правах аренды из «Баварии», не будет продлевать контракт с мюнхенским клубом, если 37-летний вратарь Мануэль Нойер останется в «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, Нюбель и «Бавария» находятся в переговорах. 27-летний футболист рассмотрит продление контракта и ещё одну аренду следующим летом только в том случае, если мюнхенский клуб гарантирует ему статус номера один в 2025 году. «Бавария» считает Нюбеля лучшим кандидатом на замену Нойера в будущем.

Напомним, 28 ноября мюнхенский клуб пролонгировал трудовое соглашение с Нойером до 30 июня 2025 года. Немецкий вратарь выступает в составе «Баварии» с 2011 года.