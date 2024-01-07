Игрок «Вулверхэмптона» Калайджич перешёл в «Айнтрахт» на правах аренды

Австрийский нападающий «Вулверхэмптона» Саша Калайджич присоединился к франкфуртскому «Айнтрахту» на правах аренды, рассчитанной на полгода. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Фото: Официальный аккаунт ФК «Айнтрахт» в соцсети Х (ранее Twitter)

«Саша уже доказал, что может здорово показывать себя, выступая в Бундеслиге. Он привнесёт в нашу игру новые качества. Мы убеждены, что его опыт поможет нам в достижении поставленных целей», — приводит слова спортивного директора «Айнтрахта» Маркуса Крёше официальный интернет-ресурс немецкого клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Калайджич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В 2022 году 26-летний нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта», за который он выступал с 2019 года.