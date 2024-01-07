Руслан Нигматуллин: мой претендент на вылет из РПЛ — это «Сочи»

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о «Сочи».

«Пока мало шансов на сохранение прописки в РПЛ вижу у «Сочи». Сужу по тому, что происходило в первой части. Сейчас новый и серьёзный тренер у «Сочи». Наверное, будут перемены в составе. Но команда выглядит слишком неконкурентоспособной. Пока мой претендент на вылет — это «Сочи», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Сочи» находится на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков после 18 проведённых матчей.

Свою ближайшую игру сочинцы проведут в начале марта в рамках 19-го тура РПЛ. Они поедут в гости к калининградской «Балтике».