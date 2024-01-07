Стало известно, сколько времени может пропустить Нкунку из-за очередной травмы

Процесс восстановления полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку от повреждения, полученного им во время минувшего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Престоном» (4:0), может занять около трёх недель. Об этом сообщает журналист Рахман Осман в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщил главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино после игры с «Престоном», Нкунку получил травму бедра.

26-летний футболист перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник не играл до конца декабря 2023 года из-за травмы колена.

Напомним, в нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.