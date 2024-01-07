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«Ювентус» отказался от намерения подписать Филлипса из «Манчестер Сити» — Романо

«Ювентус» отказался от намерения подписать Филлипса из «Манчестер Сити» — Романо
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Туринский «Ювентус» отказался от идеи с переходом полузащитника Калвина Филлипса из-за того, что клуб не устраивают условия сделки, предложенные «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, «Ньюкасл Юнайтед» всё так же заинтересован в футболисте. Также в гонке за игрока участвуют другие клубы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассчитывает получить около € 5,8 млн в качестве комиссии по аренде, а также включить опцию выкупа футболиста. Кроме этого, известно об интересе к Филлипсу со стороны таких английских клубов, как «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Калвин Филлипс провёл четыре матча. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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