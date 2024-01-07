Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур принял предложение «Зенита» — Globo Esporte

Артур принял предложение «Зенита» — Globo Esporte
Комментарии

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс принял предложение санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, уже завтра, 8 января, футболист попрощается со своими одноклубниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Артур Гимарайнс в ближайшее время перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме). Ещё раньше появилась информация, что бразилец опасается переезда в Россию из-за сложной политической ситуации на Украине.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года.

Материалы по теме
В «Зенит» перешёл очередной бразилец! А как хорошо вы помните остальных?
Тест
В «Зенит» перешёл очередной бразилец! А как хорошо вы помните остальных?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android