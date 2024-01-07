Артур принял предложение «Зенита» — Globo Esporte

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс принял предложение санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, уже завтра, 8 января, футболист попрощается со своими одноклубниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Артур Гимарайнс в ближайшее время перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме). Ещё раньше появилась информация, что бразилец опасается переезда в Россию из-за сложной политической ситуации на Украине.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года.