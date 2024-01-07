Булыкин: «Оренбургу» и «Балтике» будет сложно остаться в РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об аутсайдерах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Никто не думал, что «Сочи» будет в конце таблицы. Но, думаю, им будет не так сложно остаться. Сложно будет остаться «Оренбургу» и «Балтике». «Сочи» сделает два или три хороших трансфера и поднимется в турнирной таблице», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона калининградская «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в 18 проведённых матчах. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте. Команда завоевала 11 очков после аналогичного количества встреч. «Оренбург» занимает 14-ю позицию с 15 очками.