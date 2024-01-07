Сенников: если бы Салтыкова не пригласил «Локо», на него обратил бы внимание кто-то другой

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о подписании железнодорожниками нападающего Никиты Салтыкова.

«Трансфер Салтыкова — не первый для «Локомотива» из «Крыльев». Достаточно успешными были переходы Пиняева и Глушенкова. Никита — хороший и перспективный футболист. Посмотрим, как он проявит себя дальше. Здорово, что клубы договорились о том, что он проведёт остаток сезона в «Крыльях Советов», потому что на данный момент [ему] нужна игровая практика. Не факт, что сейчас Никита играл бы в «Локомотиве».

Повышение для Салтыкова было неминуемо, потому что он хорошо проявлял себя. Если бы Никиту не пригласил «Локомотив», то на него обратил бы внимание кто-то другой», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.