Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: если бы Салтыкова не пригласил «Локо», на него обратил бы внимание кто-то другой

Сенников: если бы Салтыкова не пригласил «Локо», на него обратил бы внимание кто-то другой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о подписании железнодорожниками нападающего Никиты Салтыкова.

«Трансфер Салтыкова — не первый для «Локомотива» из «Крыльев». Достаточно успешными были переходы Пиняева и Глушенкова. Никита — хороший и перспективный футболист. Посмотрим, как он проявит себя дальше. Здорово, что клубы договорились о том, что он проведёт остаток сезона в «Крыльях Советов», потому что на данный момент [ему] нужна игровая практика. Не факт, что сейчас Никита играл бы в «Локомотиве».

Повышение для Салтыкова было неминуемо, потому что он хорошо проявлял себя. Если бы Никиту не пригласил «Локомотив», то на него обратил бы внимание кто-то другой», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Никита Салтыков подписал контракт с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android