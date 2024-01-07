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Стали известны подробности перехода экс-вратаря «Зенита» Ивана в «Интернасьональ»

Стали известны подробности перехода экс-вратаря «Зенита» Ивана в «Интернасьональ»
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В скором времени вратарь Иван Куарежма, ранее принадлежавший бразильскому «Коринтиансу», перейдёт в «Интернасьональ». Об этом сообщает Meu Timao в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний вратарь покинет клуб после того, как примет участие в трёх его ближайших матчах. Подчёркивается, что сумма, за которую «Интернасьональ» приобрёл Ивана не разглашается, однако известно, что в случае последующей продажи «Коринтианс» получит 20% от сделки.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что санкт-петербургский «Зенит» получит 10% от суммы трансфера Ивана из «Коринтианса» в «Палмейрас».

Бразильский вратарь выступал за «Зенит» на правах аренды с июля 2022 года по январь 2023 года. За этот период он принял участие в четырёх матчах Кубка России, в двух из которых отыграл на ноль.

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