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«Родина» объявила о подписании бразильского защитника Ориньо

«Родина» объявила о подписании бразильского защитника Ориньо
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Пресс-служба московской «Родины» сообщила о трансфере бразильского защитника Ориньо.

«Бразильский фланговый 28-летний защитник-левша стал игроком «Родины». Все детали перехода были оформлены ещё 21 декабря, но трудовой договор начинает действовать только с этого момента – поэтому и объявляем сегодня.

Ориньо является действующим чемпионом чемпионата Белоруссии, лучшим игроком чемпионата Белоруссии и лучшим левым защитником чемпионата Белоруссии (по рейтингу Рустат)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Родины».

Фото: ФК «Родина»

Напомним, последним клубом Ориньо было минское «Динамо», за который он выступал с начала 2022 года. Также Ориньо играл за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

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