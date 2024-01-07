«Родина» объявила о подписании бразильского защитника Ориньо

Пресс-служба московской «Родины» сообщила о трансфере бразильского защитника Ориньо.

«Бразильский фланговый 28-летний защитник-левша стал игроком «Родины». Все детали перехода были оформлены ещё 21 декабря, но трудовой договор начинает действовать только с этого момента – поэтому и объявляем сегодня.

Ориньо является действующим чемпионом чемпионата Белоруссии, лучшим игроком чемпионата Белоруссии и лучшим левым защитником чемпионата Белоруссии (по рейтингу Рустат)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Родины».

Фото: ФК «Родина»

Напомним, последним клубом Ориньо было минское «Динамо», за который он выступал с начала 2022 года. Также Ориньо играл за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».