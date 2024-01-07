Стало известно, какую зарплату «Реал» предлагал Мбаппе в 2022 году

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже знает условия, которые предложил мадридский «Реал», чтобы заключить с ним соглашение о переходе в клуб летом 2024 года. Финансы, предлагаемые испанской стороной, ниже, чем в 2022 году, когда Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ», несмотря на достижение взаимопонимания между сторонами. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Мбаппе предложили подписной бонус в размере € 130 млн и зарплату в размере € 26 млн в год в 2022 году. В данный момент из-за меньшей экономической мощи «Реала» и нового направления спортивного развития — клуб фокусируется на молодых талантах — сумма не достигнет того уровня, который был в 2022 году. Тем не менее, «Реал» прилагает значительные усилия и сделал важное исключение в своей шкале зарплат, поэтому в случае перехода Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе согласился выплатить парижскому клубу огромную компенсацию в случае ухода летом в статусе свободного агента. Срок действия нынешнего контракта Мбаппе с «ПСЖ» завершается в июне 2024 года, поэтому с января 2024-го у него уже есть официальное право вести переговоры с другими клубами.