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Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи»

Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (3:0).

«Мы провели очень хороший первый тайм. Нам удалось сделать его легче, чем могло бы быть. Давайте не будем заглядывать далеко вперёд, а просто подумаем о следующей игре. Тогда и увидим, преодолели ли мы этот сложный момент.

Мы проделываем отличную работу. Игроки всегда показывали мне полную готовность, и это позволяет мне пробовать новые решения. Мы готовимся к матчам, чтобы иметь преимущество перед соперником. Я горжусь их готовностью», — приводит слова Пиоли Milan News.

В 19 турах Серии А «Милан» набрал 39 очков и занимает третье место. «Эмполи» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

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