Болельщик на Кубке Англии залез на дерево, чтобы снять улетевший мяч. Фото

Болельщик «Мейдстоун Юнайтед» на домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии со «Стивениджом» залез за дерево, чтобы снять улетевший мяч.

ФОТО

Фанаты домашней команды после того, как снял мяч с дерева, вернул его на поле. А его команда из шестого дивизиона Англии со счётом 1:0 обыграла соперника, который находится в третьем дивизионе.

При этом в 1/16 Кубка Англии этого сезона уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».

Напомним, ранее главный судья матча 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» Тони Харрингтон показал круглую красную карточку.