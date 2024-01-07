Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщик на Кубке Англии залез на дерево, чтобы снять улетевший мяч. Фото

Болельщик на Кубке Англии залез на дерево, чтобы снять улетевший мяч. Фото
Комментарии

Болельщик «Мейдстоун Юнайтед» на домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии со «Стивениджом» залез за дерево, чтобы снять улетевший мяч.

ФОТО

Фанаты домашней команды после того, как снял мяч с дерева, вернул его на поле. А его команда из шестого дивизиона Англии со счётом 1:0 обыграла соперника, который находится в третьем дивизионе.

При этом в 1/16 Кубка Англии этого сезона уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».

Напомним, ранее главный судья матча 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» Тони Харрингтон показал круглую красную карточку.

Материалы по теме
Фото
Судья в Кубке Англии показал круглую красную карточку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android