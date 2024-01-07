Игрок «Динамо» Фомин назвал два самых запоминающихся матча сборной России в 2023 году

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, какие два матча сборной России в 2023 году запомнились ему больше всего.

«Для себя отмечу в матчах за сборную в 2023 году игру с Ираком в Петербурге, был с капитанской повязкой. Также отмечу матч с Катаром, игра на стадионе чемпионата мира, довольно хороший соперник был. Удовлетворен работой сборной в 2023 году», — приводит слова Фомина ТАСС.

В нынешнем году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). При этом национальная команда России до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2). Даниил Фомин сыграл в пяти матчах в составе сборной России в 2023 году.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.