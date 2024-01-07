«Мечта осуществилась». Арда Гюлер высказался о дебюте в составе «Реала»

18-летний турецкий полузащитник Арда Гюлер прокомментировал свой дебют за мадридский «Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1), а также рассказал о поддержке главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я испытал много хороших чувств, потому что мадридский «Реал» был моей детской мечтой, я ждал этого долгое время и очень счастлив, что мечта осуществилась.

Анчелотти всегда заботится обо мне во время и после тренировок, он также даёт мне много уверенности, и я делаю всё возможное, чтобы вернуть эту уверенность своими усилиями», — приводит слова Гюлера Madrid Zone в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Арда Гюлер перебрался в «Мадрид» летом 2023-го из «Фенербахче» за € 20 млн. С тех пор турецкий атакующий полузащитник не провёл за «сливочных» ни одного матча, сначала восстанавливаясь от проблем с коленом, а затем от мышечных повреждений, связанных с дефицитом тренировочной практики.