«Мы – «Ливерпуль». Клопп ответил, выставит ли он молодёжный состав на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, выставит ли он молодёжный состав на сегодняшний матч с «Арсеналом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

«Можем ли мы сыграть с «Арсеналом» молодёжным составом, когда соперник, скорее всего, выставит основных игроков? Конечно, нет. Мы – «Ливерпуль». Мы не можем вот так выйти на поле», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» в рамках Кубка Англии пройдёт сегодня, начало игры — в 19:30 по московскому времени. Недавно команды уже встречались в рамках матча 18-го тура английской Премьер-лиги. Тогда победитель не был выявлен, «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков после 20 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, на счету «канониров» 40 очков за аналогичное количество встреч.