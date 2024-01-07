«Монако» без Головина в серии пенальти обыграл «Ланс» и прошёл в 1/16 Кубка Франции

Сегодня, 7 января, проходил матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ланс» и «Монако». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в городе Ланс, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Основное время закончилось со счётом 2:2. Уже в послематчевой серии пенальти сильнее оказались монегаски (6:5).

На первой минуте нападающий гостей Виссам Бен-Йеддер открыл счёт. На 21-й минуте Магнес Аклиуше упрочил преимущество монегасков. На 43-й минуте Фету Мауасса отыграл один мяч. На 63-й минуте Флорьян Сотока сделал счёт равным.

В серии пенальти «Ланс» не реализовал четыре 11-метровых удара, а «Монако» три, именно поэтому монегаски прошли в 1/16 финала Кубка Франции.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который был удалён в матче Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). По правилам французского футбола дисквалификация распространяется и на Кубок страны, поэтому россиянин пропускал матч.