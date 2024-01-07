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Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне вышел на поле впервые с августа 2023 года

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне вышел на поле впервые с августа 2023 года
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В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 Фоден – 33'     2:0 Альварес – 37'     3:0 Бобб – 58'     4:0 Фоден – 65'     5:0 Доку – 74'    

На 58-й минуте вместо игрока «Манчестер Сити» Джека Грилиша на поле появился Кевин Де Брёйне. Бельгийский полузащитник хозяев впервые вышел на поле после травмы, полученной 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0). На момент написания новости идёт 66-я минута, счёт 4:0 в пользу команды АПЛ.

Напомним, Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В прошлом сезоне хавбек провёл за «горожан» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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