Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне вышел на поле впервые с августа 2023 года

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

На 58-й минуте вместо игрока «Манчестер Сити» Джека Грилиша на поле появился Кевин Де Брёйне. Бельгийский полузащитник хозяев впервые вышел на поле после травмы, полученной 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0). На момент написания новости идёт 66-я минута, счёт 4:0 в пользу команды АПЛ.

Напомним, Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В прошлом сезоне хавбек провёл за «горожан» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.