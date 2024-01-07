«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

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Сегодня, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нелсон, Хаверц.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Эллиотт, Джонс, Мак Аллистер, Нуньес, Диас, Гакпо.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в первом круге английской Премьер-Лиги. В 18-м туре «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью — 1:1. На быстрый гол бразильского защитника лондонцев Габриэла Магальянса результативным ударом ответил египтянин Мохамед Салах.

В Кубке Англии обе команды только вступают в борьбу за трофей. В прошлом сезоне «Арсенал» и «Ливерпуль» выбыли на стадии 1/16 финала. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), а мерсисайдцы проиграли «Брайтону» (1:2).