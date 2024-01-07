«Наполи» разгромно проиграл «Торино» и опустился на девятое место в Серии А

Сегодня, 7 января, прошёл матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Торино» разгромил «Наполи» со счётом 3:0. Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл на поле всю игру, не отличившись результативными действиями, а бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступающий за «Торино», отметился голом.

В конце первого тайма, на 43-й минуте, Антонио Санабрия открыл счёт в матче, выведя «Торино» вперёд. В начале второго тайма, на 46-й минуте, на поле появился защитник Паскуале Маццокки, дебютировавший в составе «Наполи». Однако уже через четыре минуты (на 50-й минуте) Маццокки получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Вскоре после этого, на 52-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Алессандро Буонджорно забил третий мяч «Торино», установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Торино».

После результата этого матча «Торино» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков за 19 матчей. «Наполи» же опустился на девятое место. В активе команды 28 очков за аналогичное количество игр.