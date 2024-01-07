«Вест Хэм» не смог победить «Бристоль Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии

Сегодня, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе. Команды играли на «Олимпийском» стадионе в Лондоне, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит уже на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий лондонцев Джаррод Боуэн, которому ассистировал бразилец Лукас Пакета. Футболистам «Бристоля» удалось забить ответный гол на 61-й минуте. Отличился 21-летний шотландский нападающий Томми Конвей.

Согласно регламенту турнира, команды ожидает переигровка матча.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».