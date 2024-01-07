«Лацио» обыграл «Удинезе» и поднялся на шестое место в таблице Серии А

Сегодня, 7 января, прошёл матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Лацио» обыграл «Удинезе» со счётом 2:1.
В самом начале встречи, на 12-й минуте, Лука Пеллегрини открыл счёт в матче, выведя «Лацио» вперёд. В середине второй половины игры, на 59-й минуте, Уолас сравнял счёт. Ближе к концовке встречи, на 76-й минуте, Матиас Весино вновь вывел «Лацио» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Лацио».
После результата данного матча «Лацио» поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков после 19 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 17 очков за аналогичное количество игр.
- 7 января 2024
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