«Лацио» обыграл «Удинезе» и поднялся на шестое место в таблице Серии А

Сегодня, 7 января, прошёл матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Лацио» обыграл «Удинезе» со счётом 2:1.

В самом начале встречи, на 12-й минуте, Лука Пеллегрини открыл счёт в матче, выведя «Лацио» вперёд. В середине второй половины игры, на 59-й минуте, Уолас сравнял счёт. Ближе к концовке встречи, на 76-й минуте, Матиас Весино вновь вывел «Лацио» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Лацио».

После результата данного матча «Лацио» поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков после 19 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 17 очков за аналогичное количество игр.