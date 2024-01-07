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«Лацио» обыграл «Удинезе» и поднялся на шестое место в таблице Серии А

«Лацио» обыграл «Удинезе» и поднялся на шестое место в таблице Серии А
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Сегодня, 7 января, прошёл матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Лацио» обыграл «Удинезе» со счётом 2:1.

В самом начале встречи, на 12-й минуте, Лука Пеллегрини открыл счёт в матче, выведя «Лацио» вперёд. В середине второй половины игры, на 59-й минуте, Уолас сравнял счёт. Ближе к концовке встречи, на 76-й минуте, Матиас Весино вновь вывел «Лацио» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Лацио».

После результата данного матча «Лацио» поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков после 19 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 17 очков за аналогичное количество игр.

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Пеллегрини – 12'     1:1 Уолас – 59'     1:2 Весино – 76'    
Таблица Серии А
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