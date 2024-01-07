Стало известно, почему Ван Дейк пропустит кубковую игру с «Арсеналом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустит матч 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом», который пройдёт 7 января, из-за болезни. Поэтому вместо нидерландца в старте появится 20-летний Джарелл Куанса, сообщает Liverpool Echo.

Ван Дейк в нынешнем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. А молодой Куанса принял участие в 14 играх, где отметился одним голом и двумя ассистами.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в первом круге английской Премьер-Лиги. В 18-м туре «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью — 1:1. На быстрый гол бразильского защитника лондонцев Габриэла Магальянса результативным ударом ответил египтянин Мохамед Салах.