Источник: INEOS планирует продать Каземиро, чтобы сократить фонд зарплат в «МЮ»

Компания INEOS, которая является совладельцем английского «Манчестер Юнайтед», планирует продать бразильского игрока команды Каземиро, чтобы сократить фонд заработных плат, сообщает журналист Алан Никсон.

Ранее сообщалось, что Каземиро может покинуть стан «красных дьяволов» и в его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, а также французский «ПСЖ».

Бразильский полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт Каземиро рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 30 млн.