«Рома» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 7 января, пройдёт матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Аталанта» минимально обыграла «Рому» со счётом 1:0. Во втором круге «Аталанта» также оказалась сильнее, обыграв «Рому» со счётом 3:1.

В данный момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью набрала 28 очков после 18 матчей чемпионата. «Аталанта» же располагается на седьмой строчке, в активе команды Алексея Миранчука 29 очков за аналогичное количество игр.