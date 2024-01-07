«Наполи» предложил двух игроков и € 20 млн за защитника «Дженоа» Дрэгушина — Скира

Итальянский «Наполи» предложил € 20 млн и двух футболистов в обмен на защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы предлагают команде из Генуи норвежского защитника Лео Эстигора на полноценной основе, а также 23-летнего Алессандро Дзаноли на правах аренды.

Также сообщается, что английский «Тоттенхэм» готов увеличить своё предложение по защитнику до € 27-28 млн.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.