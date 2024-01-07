«Арсенал» — «Ливерпуль»: первый тайм прошёл без голов

Сегодня, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии встречаются «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обе команды имели моменты для того, чтобы открыть счёт в матче, но так и не смогли это сделать — первый тайм прошёл без голов, 0:0.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в первом круге английской Премьер-Лиги. В 18-м туре «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью — 1:1. На быстрый гол бразильского защитника лондонцев Габриэла Магальянса результативным ударом ответил египтянин Мохамед Салах.

В Кубке Англии обе команды только вступают в борьбу за трофей. В прошлом сезоне «Арсенал» и «Ливерпуль» выбыли на стадии 1/16 финала. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), а мерсисайдцы проиграли «Брайтону» (1:2).