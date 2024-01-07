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«Айнтрахт» достиг устного соглашение с нападающим «Ренна» Калимуэндо

«Айнтрахт» достиг устного соглашение с нападающим «Ренна» Калимуэндо
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Франкфуртский «Айнтрахт» достиг устного соглашение с нападающим французского «Ренна» Арно Калимуэндо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, 21-летний футболист хочет перейти в немецкую команду. Уже сейчас «Айнтрахт» договорился с футболистом о контракте до 2029 года, однако руководство немецкой команды ещё не отправляло официальное предложение «Ренну». Сейчас решается вид трансфера: покупка сразу или аренда с правом выкупа.

21-летний нападающий является воспитанником «ПСЖ», потом отправлялся дважды в аренду в «Ланс», а летом 2022 года был куплен «Ренном», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Калимуэндо сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и одним ассистом.

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