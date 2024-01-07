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«Мы не сдались!» Бабич из «Спартака» о чемпионской гонке с «Зенитом» и «Краснодаром» в РПЛ

«Мы не сдались!» Бабич из «Спартака» о чемпионской гонке с «Зенитом» и «Краснодаром» в РПЛ
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» доминирует годами, и в мае мы увидим развязку. Мой «Спартак» отстает на восемь очков, но мы не сдались. Это будет интересно, и интрига в чемпионате будет до самого последнего тура», — приводит слова Бабича MaxBet Sport.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч. Замыкает тройку московское «Динамо» — 32 очка за 18 игр.

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