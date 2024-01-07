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Дортмундская «Боруссия» сделала официальное предложение «Челси» по Матсену

Дортмундская «Боруссия» сделала официальное предложение «Челси» по Матсену
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Дортмундская «Боруссия» направила в лондонский «Челси» официальное предложение по нидерландскому защитнику Яну Матсену. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб сделал предложение об аренде игрока, все детали будут уточнены в ближайшее время между двумя клубами. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, нидерландец заинтересован в переходе в «Боруссию», а также, что 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с дортмундским клубом.

Матсен находится в системе «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах «синих» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В конце лета защитник продлил контракт с лондонской командой до завершения сезона-2024/2025. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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