Ориньо – о «Родине»: мне пообещали экскурсию к стене Цоя, поэтому отказал другим клубам

Защитник «Родины» Ориньо рассказал, почему перешёл в московскую команду.

«Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в ходе переговоров, зная моё увлечение группой «Кино», пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план (улыбается)», — приводит слова Ориньо пресс-служба клуба.

Ориньо перебрался в московский клуб из минского «Динамо» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне бразилец сыграл за белорусскую команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами и семью голевыми передачами.

При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет € 500 тыс.