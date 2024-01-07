Мбаппе рассмотрит вариант с переходом в АПЛ, он не позволит «Реалу» определять его будущее

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет изучить все возможные варианты перехода, в том числе и возможность перейти в английскую Премьер-лигу (АПЛ) в качестве свободного агента. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, Килиана не впечатлила попытка «Реала» навязать ему крайний срок принятия решения по контракту. «Сливочные» хотели договориться о трансфере до конца января, уведомив француза об этом крайнем сроке. В случае неудачи «Реал» был готов переключиться на другие трансферные цели. Мбаппе не понравилось, что «сливочные» установили крайний срок принятия решения. Килиан сказал своим друзьям, что он не позволит «Реалу» определять его будущее за него.

Также источник отмечает, что Килиану нравится стиль игры «Ливерпуля» при Юрген Клоппе. Также француз остался под впечатлением от немецкого главного тренера мерсисайдцев ещё во времена игры за «Монако». «ПСЖ», однако, уверен, что «Ливерпуль» не сможет позволить себе трансфер Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уже знает условия, которые предложил мадридский «Реал», чтобы заключить с ним соглашение о переходе в клуб летом 2024 года. Финансы, предлагаемые испанской стороной, ниже, чем в 2022 году, когда Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ», несмотря на достижение взаимопонимания между сторонами.