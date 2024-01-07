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Футболист «Милана» Тео Эрнандес высказался о своей игре на позиции центрального защитника

Футболист «Милана» Тео Эрнандес высказался о своей игре на позиции центрального защитника
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Крайний защитник сборной Франции и «Милана» Тео Эрнандес после победы в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (3:0) высказался о совей игре на позиции в центре обороны.

«У нас было много травм, и тренер спросил меня, могу ли я играть в центре обороны: очевидно, я доступен. Когда люди, которых нам не хватает, вернутся, я снова займу позицию крайнего защитника… Надеюсь!», — приводит слова Эрнандеса Milan News.

Напомним, 26-летний Эрнандес уже три встречи подряд вынужденно играет на позиции центрального защитника. В этих трёх матчах «россонери» пропустили лишь один гол.

В 19 турах Серии А «Милан» набрал 39 очков и занимает третье место. «Эмполи» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

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