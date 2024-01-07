Гол Влаховича на последних минутах принёс «Ювентусу» победу над «Салернитаной»

Сегодня, 7 января, состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Ареки» в Салерно, Италия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. На 39-й минуте отличился полузащитник «Салернитаны» Джулио Маджоре. На 53-й минуте главный судья матча Марко Гуида показал автору гола хозяев вторую жёлтую карточку и оставил команду вдесятером. «Ювентус» сравнял счёт на 65-й минуте. С передачи сербского нападающего Душана Влаховича забил англичанин Сэмюэл Айлинг. Победу туринцам на 90+1-й минуте принёс гол Влаховича.
После этой игры в активе туринцев стало 46 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана» с 12 очками находится на последней строчке.
- 7 января 2024
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