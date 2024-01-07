«Рома» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе своей команды на матч Серии А

Сегодня, 7 января, пройдёт матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Аталанта». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Льоренте, Кристенсен, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Бове, Залевски, Пеллегрини, Лукаку, Дибала.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Руджери, Хольм, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Миранчук.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Аталанта» минимально обыграла «Рому» со счётом 1:0. Во втором круге «Аталанта» также оказалась сильнее, победив «Рому» со счётом 3:1.

В данный момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью набрала 28 очков за 18 матчей чемпионата. «Аталанта» же располагается на седьмой строчке. В активе команды Алексея Миранчука 29 очков за аналогичное количество игр.