«Ливерпуль» победил в 4 из 5 последних игр с «Арсеналом» на «Эмирейтс» с общим счётом 11:3

«Ливерпуль» одержал четыре победы в пяти последних матчах с лондонским «Арсеналом» на домашнем стадионе «канониров», «Эмирейтс», с общим счётом 11:3.

За последние пять игр с «Ливерпулем» на своей домашней арене «Арсенал» выиграл лишь однажды — в матче 10-го тура АПЛ сезона-2022/2023 лондонцы победили со счётом 3:2. В четырёх других играх на «Эмирейтс» ливерпульцы одерживали сухие победы (3:0; 2:0; 2:0 и 2:0).

Напомним, сегодня, 7 января, команды встречались в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» одержал уверенную победу со счётом 2:0 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии. В концовке встречи, на 80-й минуте, защитник «Арсенала» Якуб Кивёр срезал мяч в свои ворота, выведя «Ливерпуль» вперёд. На 90+5-й минуте Луис Диас удвоил преимущество гостей в матче, установив окончательный счёт.